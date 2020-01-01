Легенда итальянского футбола: Холанд уйдет из Боруссии за 300 миллионов евро

Норвежец станет лучшим форвардом мира.

Легендарный итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о будущем игрока дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

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“Холанд - самый сильный форвард. Боруссия - это правильный выбор для него, ведь это лучший клуб для прогресса молодых игроков.

Через пару лет он перейдет в великий клуб за 200 миллионов евро. Может, даже за 300 миллионов“, - приводит слова Вьери Corriere della Sera.

Отметим, что норвежский нападающий оценил свой прогресс в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в приобретении Холанда, однако Манчестер Юнайтед готов побороться за игрока.