Легенда итальянского футбола: Холанд уйдет из Боруссии за 300 миллионов евро
Норвежец станет лучшим форвардом мира.
Легендарный итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о будущем игрока дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.
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“Холанд - самый сильный форвард. Боруссия - это правильный выбор для него, ведь это лучший клуб для прогресса молодых игроков.
Через пару лет он перейдет в великий клуб за 200 миллионов евро. Может, даже за 300 миллионов“, - приводит слова Вьери Corriere della Sera.
Отметим, что норвежский нападающий оценил свой прогресс в немецком клубе.
Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в приобретении Холанда, однако Манчестер Юнайтед готов побороться за игрока.
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