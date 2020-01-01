Хачериди получил суровое наказание за свою выходку в матче чемпионата Беларуси

Украинец получил длительную дисквалификацию и обязан заплатить штраф.

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди получил наказание за удаление и попытку удара судьи в матче пятого тура чемпионата Беларуси против Витебска (0:1).

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По итогам заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ украинский футболист дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 1350 рублей (около 15 000 гривен - прим. ред.).

Тренер-реабилитолог Динамо-Брест Сергей Лапицкий, который оскорблял бригаду арбитров матча нецензурной бранью и угрожал физической расправой, пропустит 3 матча и заплатит 810 рублей (около 9000 гривен - прим. ред.).

Кроме того, брестский футбольный клуб оштрафован на 810 рублей за недостойное поведение клуба.

Отметим, что Хачериди назвал арбитра - позором белорусского футбола, а после принес свои извинения.