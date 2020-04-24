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Барселона и Тоттенхэм намерены совершить обмен игроками

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Речь идет о полузащитниках.
Танги Ндомбеле - Артур
Танги Ндомбеле - Артур
Getty Images

Руководство Барселоны и Тоттенхэма обсудили возможность обмена футболистами, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “сине-гранатовые“ намерены заполучить игрока “шпор“ Танги Ндомбеле, который укрепит центр поля каталонского клуба. Тоттенхэм, в свою очередь, заинтересован в трансфере Артура.

В текущем сезоне бразилец провел 23 поединка, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Что касается француза, то он сыграл 26 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Барселона и Челси могут осуществить звездный обмен футболистами.

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Теги: Барселона, Тоттенхэм, футбол, Артур, Танги Ндомбеле
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