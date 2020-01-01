Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
В услугах именитого форварда заинтересован Палмейрас.
Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович в скором времени может стать игроком бразильского клуба.
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Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 38-летнего шведа заинтересован Палмейрас. По мнению клуба, Златан поможет команде завоевать победу в Кубке Либертадорес.
Источник отмечает, что Златан может заинтересоваться данной идеей. Сейчас он находится на родине из-за карантина и остановки футбола, где поддерживает форму в шведском Хаммарбю.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович отказался возвращаться в Милан.
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