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Мать Неймара кинула молодого бойфренда, узнав о его прошлых отношениях с мужчинами

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Надин узнала правду о своем 23-летнем возлюбленном, которая ее шокировала.
Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос
Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос
instagram.com/nadine.goncalves/

Надин Гонсалвес, мать форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, бросила своего 23-летнего бойфренда Тьяго Рамоса.

По информации Daily Mail, 52-летняя Надин была шокирована информацией, которая всплыла в Сети после известия об ее отношениях с молодым киберспортсменом. Так, СМИ сообщили о романах Рамоса с мужчинами.

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До знакомства с Надин киберспортсмен был любовником личного повара футболиста, а также у него были отношения еще как минимум с тремя парнями - стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и консультант по PR Ириналдо Оливером.

В итоги мать Неймара, узнав правду, поссорилась со своим парнем и выгнала Рамоса из особняка, отправив к семье.

Напомним, сам Неймар был не против отношений своей мамы с молодым киберспортсменом.

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Теги: Неймар, футбол, вне игры, Тьяго Рамос, скандал
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