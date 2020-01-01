Футболист решил помочь своим соотечественникам.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус пожертвовал три тонны еды малоимущим жителям Бразилии, которые находятся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает SportWitness, это произошло во время концерта на YouTube, организованного бразильским певцом Belo. Артист вместе с еще несколькими местными исполнителями давали концерт из дому, чтобы собрать еду и средства гигиены для жителей фавел.

Участие в концерте принял и Жезус, который также исполнил одну из песен Belo - Intriga da Oposição. Стоит сказать, что две недели назад Габриэль уже пожертвовал 400 пищевых корзин в Жардим Пери - квартал Сан-Паулу, в котором он вырос.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Гарет Бэйл сделал пожертвование больнице Кардиффа.