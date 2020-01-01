Дулуб: Чемпионство Динамо-Брест - на 70% заслуга Милевского

Специалист выделил ключевую роль форварда.

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб заявил, что Артем Милевский сделал огромный вклад в чемпионство брестского Динамо.

Читай также: Хачериди - о своем поведение: Такого больше не повторится

“Чемпионство Динамо-Брест - 70% заслуга Милевского. Он очень хорошо влияет на команду в раздевалке. Артем был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.

Прекрасно отношусь к Милевскому. Это чемпионство было очень важным как и для Динамо, так и для самого Артема“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua.

В текущем сезоне Милевский провел за Динамо-Брест девять матчей, в которых забил два гола.

Ранее Дулуб рассказал, что, когда он работал в Черноморце, “моряки“ могли подписать победителя Лиги чемпионов.