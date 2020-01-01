Дулуб: Чемпионство Динамо-Брест - на 70% заслуга Милевского
Специалист выделил ключевую роль форварда.
Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб заявил, что Артем Милевский сделал огромный вклад в чемпионство брестского Динамо.
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“Чемпионство Динамо-Брест - 70% заслуга Милевского. Он очень хорошо влияет на команду в раздевалке. Артем был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.
Прекрасно отношусь к Милевскому. Это чемпионство было очень важным как и для Динамо, так и для самого Артема“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua.
В текущем сезоне Милевский провел за Динамо-Брест девять матчей, в которых забил два гола.
Ранее Дулуб рассказал, что, когда он работал в Черноморце, “моряки“ могли подписать победителя Лиги чемпионов.
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