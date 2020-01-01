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Дулуб: Чемпионство Динамо-Брест - на 70% заслуга Милевского

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Специалист выделил ключевую роль форварда.

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб заявил, что Артем Милевский сделал огромный вклад в чемпионство брестского Динамо.

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“Чемпионство Динамо-Брест - 70% заслуга Милевского. Он очень хорошо влияет на команду в раздевалке. Артем был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона.

Прекрасно отношусь к Милевскому. Это чемпионство было очень важным как и для Динамо, так и для самого Артема“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua.

В текущем сезоне Милевский провел за Динамо-Брест девять матчей, в которых забил два гола.

Ранее Дулуб рассказал, что, когда он работал в Черноморце, “моряки“ могли подписать победителя Лиги чемпионов.

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Теги: Олег Дулуб, Артем Милевский, Динамо-Брест, футбол, чемпионат Беларуси
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