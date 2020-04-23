Зинченко провел яркую тренировку с возлюбленной
Украинец в дуэте с Владой Седан провел тренировочное занятие.
Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает активно тренироваться на карантине во время пандемии коронавируса.
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В Instgram украинский игрок опубликовал видео, на котором вместе со своей невестой Владой Седан играют большим мячом. В занятии участия принимают и домашние любимцы пары.
Ранее Зинченко показал, как тренируется на карантине вместе с собаками.
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