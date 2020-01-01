Экс-тренер Черноморца и Карпат: Нойок может усилить сборную Беларуси

Украинский игрок может сменить гражданство.

Экс-тренер львовских Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб поделился мнением об украинцах в чемпионате Беларуси.

“Александр Нойок - один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и заиграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусским игрокам“.

Также специалист поделился мнением о скандальном моменте при участии Евгения Хачериди в последнем матче за Динамо-Брест.

“Я не пересекался с Женей по работе, но, похоже, у него такой характер - взрывной. Для него ведь это не новый опыт такого поведения“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua

Напомним, что Нойок - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.