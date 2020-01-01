Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-тренер Черноморца и Карпат: Нойок может усилить сборную Беларуси

Комментариев: 0
Украинский игрок может сменить гражданство.
Александр Нойок
Александр Нойок
ФК Динамо-Брест

Экс-тренер львовских Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб поделился мнением об украинцах в чемпионате Беларуси.

“Александр Нойок - один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и заиграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусским игрокам“.

Также специалист поделился мнением о скандальном моменте при участии Евгения Хачериди в последнем матче за Динамо-Брест.

“Я не пересекался с Женей по работе, но, похоже, у него такой характер - взрывной. Для него ведь это не новый опыт такого поведения“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua

Напомним, что Нойок - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.

Поделись:
Теги: Олег Дулуб, Александр Нойок, сборная Беларуси, Динамо-Брест, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь