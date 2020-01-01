Ибрагимович приобрел землю в горах Швеции

Именитый форвард потратил на покупку участка земли 2,7 миллиона евро.

Именитый шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович стал владельцем земли в горах родной страны.

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Как сообщает Aftonbladet, у Ибрагимовича уже есть вилла в шведском горнолыжном курорте Оре, охотничий дом на озере Кялапаннсьон и собственность в Твародалене. Новый участок земли, купленный Златаном, примыкает к его собственности в Твародалене.

Ибрагимович стал владельцем порядка 1000 гектаров. Покупка обошлась футболисту в 30 миллионов шведский крон (около 2,75 миллионов евро).

Источник также отмечает, что сделка была совершена прошлым летом, когда Ибрагимович еще играл за Лос-Анджелес Гэлакси.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович отказался возвращаться в Милан.