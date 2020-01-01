Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович приобрел землю в горах Швеции

Комментариев: 0
Именитый форвард потратил на покупку участка земли 2,7 миллиона евро.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Именитый шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович стал владельцем земли в горах родной страны.

Читай также: Экс-одноклубник Ибрагимовича: Однажды он обещал нас убить

Как сообщает Aftonbladet, у Ибрагимовича уже есть вилла в шведском горнолыжном курорте Оре, охотничий дом на озере Кялапаннсьон и собственность в Твародалене. Новый участок земли, купленный Златаном, примыкает к его собственности в Твародалене.

Ибрагимович стал владельцем порядка 1000 гектаров. Покупка обошлась футболисту в 30 миллионов шведский крон (около 2,75 миллионов евро).

Источник также отмечает, что сделка была совершена прошлым летом, когда Ибрагимович еще играл за Лос-Анджелес Гэлакси.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович отказался возвращаться в Милан.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь