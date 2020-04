Бэйл сделал пожертвование больнице Кардиффа

Вингер мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл решил помочь своей стране в борьбе с пандемией коронавируса.

Читай также: Левандовски выставил футболку на аукцион, чтобы помочь польским больницам

Как сообщает издание Goal, валлиец сделал пожертвование больнице Кардиффа в размере 500 тысяч фунтов (около 570 тысяч евро). На официальном аккаунте медучреждения в Twitter было опубликовано видео, на котором Бэйл выражает благодарность врачам за их труд.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzx pic.twitter.com/E9NQnTJRMQ