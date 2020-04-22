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Бэйл сделал пожертвование больнице Кардиффа

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Футболист помог одной из больниц своей страны бороться с коронавирусом.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Вингер мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл решил помочь своей стране в борьбе с пандемией коронавируса.

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Как сообщает издание Goal, валлиец сделал пожертвование больнице Кардиффа в размере 500 тысяч фунтов (около 570 тысяч евро). На официальном аккаунте медучреждения в Twitter было опубликовано видео, на котором Бэйл выражает благодарность врачам за их труд.

"Я хочу поблагодарить каждого в Национальной здравоохранительной службе за их тяжелую работу и жертвы во время нынешнего кризиса. Эта больница занимает особое место в моем сердце. Я тут родился. Мы с семьей хотели поддержать их. Вы делаете хорошую работу", - сказал Бэйл.

Отметим, что в Уэльсе зафиксировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 624 человека скончались.

Ранее сообщалось, что владелица Сток Сити сделала крупное пожертвование на борьбу с коронавирусом.

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Теги: Гарет Бэйл, Уэльс, благотворительность, пожертвование, коронавирус
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