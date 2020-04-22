Роналдо забавно отправил себя мыть посуду

"Зубастик" провел жеребьевку, по результатам которой отправился наводить порядок на кухне.

Легендарный форвард сборной Бразилии и мадридского Реала Роналдо весело проводит время на карантине.

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“Зубастик“ строил необычную жеребьевку под гимн Лиги чемпионов, используя вместо шариков мандарины и яблоки. В одной корзине у него были имена членов семьи, а в другой - домашние задания для каждого из них.

В результате бразильцу пришлось отправиться на кухню для мытья посуды.

“Это была очень трудная жеребьевка“, - написал бразилец в комментарии под видео в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Украине продлили карантин из-за коронавируса.