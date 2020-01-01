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Мораес: Я бы хотел снова надеть футболку Сантоса

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Бразилец хочет вернуться на родину.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Форвард Шахтера Жуниор Мораес выразил желание вернуться в Бразилию.

“Скучаю по Бразилии. Я не думаю, что показывал хороший футбол, выступая за Сантос. Но однажды я бы хотел снова надеть футболку этого клуба.

Сейчас действительно переживаем очень печальное и трудное время. Я остаюсь дома, провожу время с детьми. Это наверное единственный плюс карантина.

Мы тренируемся дома под руководством тренера по фитнесу через видеосвязь. Клуб всегда дает указания и уведомляет нас о новостях“, - заявил футболист в интервью Diario Do Peixe.

Ранее Жуниор Мораес рассказал о ситуации с коронавирусом в Бразилии.

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Теги: футбол, Мораес, Сантос
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