Тренер сборной Северной Ирландии покинул команду из-за переноса чемпионата Европы

Майкл О’Нилл хочет сосредоточиться на работе в Сток Сити.

Главный тренер сборной Северной Ирландии и английского Сток Сити Майкл О’Нилл покинул пост наставника национальной сборной, чтобы сосредоточиться на работе в клубе. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.

Специалист возглавил Сток Сити в конце прошлого года, и по договоренности должен был совмещать работу до Евро-2020, но перенос турнира из-за пандемии коронавируса внес свои коррективы.

“После тщательного обсуждения с ирландской футбольной ассоциацией, я чувствую, что сейчас самое подходящее время для меня отойти в сторону.

Мне бы очень хотелось возглавлять Северную Ирландию в матче плей-офф Евро-2020 против Боснии и Герцеговины и, возможно, вместе с командой выступить на еще одном крупном турнире, но нынешняя ситуация показывает, что это больше невозможно.

Важно дать новому тренеру время, чтобы развить успех, который мы достигли за восемь лет. Для меня было честью работать со сборной, и я буду всегда дорожить этим временем. Спасибо, всему персоналу национальной сборной, руководству, игрокам и фанатам“, - заявил О’Нилл.

Напомним, что О’Нилл начал сотрудничество с североирландской сборной в декабре 2011 года. Он впервые в истории команды вывел ее в финальную часть Евро-2016, где она остановилась на стадии 1/8 финала.