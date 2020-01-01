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Бывший тренер Карпат возглавил Динамо Загреб

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Хорватский специалист заменил на этом посту Ненада Бьелицу.
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич
gnkdinamo.hr

Бывший тренер львовских Карпат Игорь Йовичевич возглавил загребское Динамо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На этой должности он заменил Ненада Бьелицу, который недавно покинул команду.

Помощниками специалиста будут Дамир Кршнар, Ален Петернак, Сандро Шуфич (тренер голкиперов), Иван Штефанич и Стипе Марина (тренеры по физподготовке), Ведран Аттиас (аналитик) и менеджер Марко Куже.

Отметим, что ранее Йовичевич тренировал юношеские и молодежные составы клуба. С 2014 по 2015 год Йовичевич работал в Карпатах.

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Теги: футбол, Динамо Загреб, Игор Йовичевич
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