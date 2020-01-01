ТОП-10 самых громких футбольных конфликтов в XXI веке

Вашему вниманию подборка самых запоминающихся ссор в футболе за последние 20 лет.

Футбол – это не только красивая игра, это еще и масса эмоций, который могут перерасти в настоящий конфликт. А некоторые из них запомнились больше всего. Вот подборка самых ярких футбольных конфликтов в XXI веке.

1. Арсен Венгер VS сэр Алекс Фергюсон

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон Getty Images

Конкуренция наставников Арсенала и Манчестер Юнайтед была настолько эпической, что он ней даже был снят документальный фильм. Девятилетняя битва Венгера и Фергюсона в период с 1996 по 2005 годы была как на поле, так и за его пределами.

Борьба команд приводила к серьезным схваткам менеджеров в прессе, они прямо “кипели“, а кульминация была в “Пиццагейте“ – матче 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2004/05 между МЮ и Арсеналом. Этот поединок состоялся на Олд Траффорд 24 октября 2004 года и в Англии его называют “Битва в буфете“.

“Канониры“ в том поединке проиграли со счетом 0:2, в их ворота был назначен спорный пенальти, да еще и завершилась беспроигрышная серия из 49 матчей. После встречи Сеск Фабрегас бросил кусок пиццы в тренера МЮ.

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон Getty Images

История на этом не закончилась – Венгер в послематчевом интервью обвинил в симуляции форварда “красных дьяволов“ Руда ван Нистелроя, и за это его оштрафовали на 15 тысяч фунтов. Позже он продолжал отстаивать свою точку зрения, и его вновь оштрафовали. Со временем специалисты стали смягчать ситуацию и разрядили обстановку.

Стоит также сказать, что в 2017 году появилась автобиография бывшего руководителя Манчестер Юнайтед Мартина Эдвардса, в которой было сказано, что после сезоне-2001/02 манкунианцы хотели заменить Фергюсона на Венгера.

2. Зинедин Зидан VS Марко Матерацци

Зинедин Зидан и Марко Матерацци Getty Images

Все помнят удар Зидана головой в грудь Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Зидан за это отхватил красную карточку, а итальянцы в итоге выиграли мундиаль в серии пенальти. Наверное, это один из самых знаковых моментов в истории международного футбола.

Конечно, долгое время (даже годы) обсуждалась причина, по которой Зинедин так поступил – сам Зидан сказал, что Марко оскорбил его мать, однако спустя время защитник сборной Италии признался, что нанес оскорбления сестре Зидана, за что и получил.

Марко Матерацци лежит на газоне после удара Зидана Getty Images

Француз в одном из интервью 2010 года заявил, что “скорее умрет, чем принесет извинения за свои действия“, но это касается именно в отношении Марко. Перед командой он, конечно же, извинился.

3. Макси Лопес VS Мауро Икарди

Макси Лопес и Мауро Икарди Getty Images

Эту скандальную любовную историю обсуждают до сих пор. Икарди и Лопес были лучшими друзьями в Сампдории, но затем их отношения серьезно испортились – Мауро в 2013 году увел у Макси жену Ванду Нару.

У Макси и Ванды есть три сына, но это не помешало ей уйти к новому возлюбленному, у которого она еще и футбольный агент. Теперь Икарди и уже его супруга постоянно балуют фанатов откровенными снимками, а в прессе вечно обсуждают их отношения и конфликт с Лопесом.

Ванда Нара и Мауро Икарди instagram.com/mauroicardi/

Кстати, по словам Макси, ему практически не дают общаться с детьми.

4. Рой Кин VS Мик Маккарти

Рой Кин и Мик Маккарти Getty Images

Конфликт Роя Кина и Мика Маккарти прогремел в мае 2002 года- всего за несколько дней до начала чемпионата мира в Южной Корее и Японии. На тот момент капитан МЮ неожиданно заявил о своем решении завершить футбольную карьеру, публично раскритиковав тренера сборной Маккарти.

Накануне мундиаля 30-летний Рой дал взрывное интервью, кульминацией которого стала публичная ссора с Миком. Кин тогда заявил тренеру: “Можешь засунуть свой Кубок мира в з**ницу“. Конечно, после такого Кин не выступил на ЧМ-2002.

5. Николя Анелька VS Раймон Доменек

Николя Анелька и Раймон Доменек Getty Images

Напряженные отношения игрока и тренера сборной Франции достигли своего апогея на чемпионате мира 2010 года. Анелька во время перерыва матча против Мексики негативно высказался в адрес тренера. Во втором тайме того поединка Николя уже не играл, его команда уступила со счетом 0:2 и, в конечном итоге, даже не вышла из группы, а сам Анелька был выдворен из сборной и отправлен домой.

Игроки сборной Франции были возмущены отстранением Николя и в знак протеста даже отказались тренироваться на следующий день после матча с Мексикой, но футбольная федерации Франции была на стороне тренера – Анельку отстранили на 18 международных матчей и, фактически, это стало завершением его карьеры в национальной команде.

6. Лотар Маттеус VS Штефан Эффенберг

Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг Getty Images

Этот конфликт немного не вписывает в наши временные рамки – он начался еще в 90-е годы. Уже тогда достаточно скандальный Штефан не мог ужиться с Лотаром, с которым они совсем немного вместе играли в Баварии и достаточно долго соперничали в национальной сборной Германии.

Однако взрыв в их отношениях все же произошел в 21 веке, а именно в 2003 году, когда вышла в свет автобиография Эффенберга. Накануне выхода книги между игроками произошла перепалка. Лотар заявил, что во времена “баварского“ периода одалживал Эффенбергу деньги, чтобы он просаживал их в казино. Потому что его жена Мартина держала его на коротком поводке и особо разгуляться не давала.

Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг Getty Images

Штефан же парировал на это: “Маттеусу нужно включать свои мозги, прежде чем что-то вякнуть. Это его главная проблема по жизни. В его 42 года память, должно быть, уже начала отказывать ему. Он выставляет дело так, будто бы я вынужден был клянчить у Мартины мною же заработанные деньги. Что за чушь! Все банковские операции я всегда совершал сам“.

А когда была опубликована автобиография, Маттеуса задели еще сильнее – в книге была глава под названием “Что Лотар Маттеус знает о футболе“. Название главы было отпечатано на пустой странице.

7. Рой Кин VS Патрик Виейра

Рой Кин и Патрик Виейра Getty Images

Дуэль Кина и Виейры символизировала ожесточенное соперничество между Манчестер Юнайтед и Арсеналом на рубеже тысячелетий, а их драки вошли в фольклор Премьер-лиги.

Напряжение между футболистами достигло своего пика на стадионе Хайбери (тогда это была домашняя арена “канониров“) в феврале 2005 года. В том матче в ситуацию даже пришлось вмешиваться рефери Грэму Поллу. Победу в поединке одержал МЮ со счетом 4:2.

8. Фанаты Ньюкасла VS Майк Эшли

Фанаты Ньюкасла и Майк Эшли Getty Images

В 2007 год Майк Эшли становится владельцем 100% акций Ньюкасла. Во время сделки предыдущие владельцы говорили, что “Эшли будет хранителем наследия команды и поможет клубу процветать“.

Однако после его прихода у клуба были не самые лучшие времена, были вылеты из Премьер-лиги, а трансферы оставляли желать лучшего. Фанаты клуба были настолько недовольны, что стали устраивать акции протеста против Эшли. И периодически продолжают их устраивать.

Впрочем, вероятно, в скором времени фанаты добьются смены владельца, - ходят слухи, что в покупке Ньюкасла заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, состояние которого оценивается в 1,5 триллиона евро.

9. Арсен Венгер VS Жозе Моуринью

Арсен Венгер и Жозе Моуринью Getty Images

Одно из великих управленческих соревнований в истории Премьер-лиги, которое породило фантастические цитаты.

Так, в 2006 году Моуринью назвал Венгера “вуайеристом“ - человеком, который любит наблюдать за другими людьми, а два года спустя Венгер назвал своего оппонента “вышедшим из строя, оторванным от реальности и неуважительным человеком“.

Арсен Венгер и Жозе Моуринью Getty Images

Их вражда продолжалась очень долгое время, но, в итоге, когда Венгер покинул Арсенал (после сезона-2017/18), Моуринью положил конец их сложным отношениям:

“Если он уважает меня хотя бы на 50% от моего уважения к нему, то мы даже можем стать друзьями в будущем. А я очень его уважаю“, - сказал Моуринью.

10. Карим Бензема VS Дидье Дешам

Карим Бензема и Дидье Дешам Getty Images

Карим Бензема построил впечатляющую карьеру – становился чемпионом Франции и Испании в составе Лиона и Реала соответственно, с мадридским клубом 4 раза выиграл Лигу чемпионов, становился обладателем Суперкубков, но вот в сборную ему дорога закрыта.

У него было место в национальной команде, но в ноябре 2015 года Карим угодил в скандал, связанный с шантажом партнера по сборной Матье Вальбуэна секс-записью. Эта история быстро стала достоянием общественности и с тех пор Бензема ни разу не фигурировал ни в одном шорт-листе “трехцветных“.

Бензема даже публично выступал против наставника команды Дидье Дешама, который категорично заявил – Кариму в сборной нет места. Впрочем, даже без Бензема подопечные Дешама завоевали титул чемпионов мира в 2018 году. Так что вряд ли Дешам огорчен критикой со стороны футболиста.

По материалам FourFourTwo

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net