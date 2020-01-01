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УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ отменить все турниры до конца 2021 года

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Переговоры продолжаются.
УЕФА
УЕФА

В УЕФА заявили, что не получали никаких рекомендаций от ВОЗ об отмене всех международных турниров до конца 2021 года из-за угрозы второй волны коронавируса.

“Это неверно. ВОЗ никогда не давал рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2021 года“, - приводит слова представителя УЕФА Independent.

Отмечается, что переговоры о продолжение текущего сезона продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября.

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Теги: УЕФА, футбол, коронавирус
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