УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ отменить все турниры до конца 2021 года

Переговоры продолжаются.

В УЕФА заявили, что не получали никаких рекомендаций от ВОЗ об отмене всех международных турниров до конца 2021 года из-за угрозы второй волны коронавируса.

“Это неверно. ВОЗ никогда не давал рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2021 года“, - приводит слова представителя УЕФА Independent.

Отмечается, что переговоры о продолжение текущего сезона продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября.