ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить все турниры до конца 2021 года

Медики считают, что есть вероятность появления второй волны коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА не проводить международные турниры до конца 2021 года, об этом сообщает La Repubblica.

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Как информирует источник, представители ВОЗ приняли участие в видеоконференции с руководством УЕФА и ведущими европейскими клубами, которая состоялась 16 апреля.

Эпидемиологи провели презентацию на которой высказали свое опасения с тем, что существует угроза второй волны распространения коронавируса

Отмечается, что стороны не пришли к общему мнению. Кроме этого сообщается, что УЕФА не имеет юридического подчинения ВОЗ. Таким образом, организация не обязана следовать данным советам.

Ранее УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты и кубки.