ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить все турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА не проводить международные турниры до конца 2021 года, об этом сообщает La Repubblica.
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Как информирует источник, представители ВОЗ приняли участие в видеоконференции с руководством УЕФА и ведущими европейскими клубами, которая состоялась 16 апреля.
Эпидемиологи провели презентацию на которой высказали свое опасения с тем, что существует угроза второй волны распространения коронавируса
Отмечается, что стороны не пришли к общему мнению. Кроме этого сообщается, что УЕФА не имеет юридического подчинения ВОЗ. Таким образом, организация не обязана следовать данным советам.
Ранее УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты и кубки.
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