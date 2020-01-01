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Кариус расторг контракт с Бешикташем

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Вратарь вернется в Ливерпуль.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, который выступал на правах аренды в Бешикташе, досрочно покинул турецкий клуб, об этом сообщает Fanatik.

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Как утверждает источник, немец пожаловался на то, что клуб должен выплатить ему 1,6 миллиона евро, но согласился не обращаться в ФИФА.

Турецкий клуб и Кариус договорились о том, что игрок получит 470 тысяч, а контракт с “черными орлами“ будет расторжен.

Действующий контракт Лориса с Ливерпулем рассчитан до лета 2022 года, но маловероятно, что он продолжит выступать за “красных“.

Ранее Кариус высказался о критике в свой адрес.

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Теги: Лорис Кариус, Бешикташ, Ливерпуль, футбол
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