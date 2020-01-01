В Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября
Все спортивные мероприятия в Нидерландах запрещены до 1 сентября, об этом сообщает Voetbal International.
Как утверждает источник, данное постановление озвучил премьер-министр страны Марк Рутте на пресс-конференции. Решение распространяется на все соревнования.
Мероприятия полностью запрещены, в том числе и при пустых трибунах. Таким образом, чемпионат Нидерландов не сможет возобновиться до осени.
Отмечается, что еще не последовало реакции Нидерландской футбольной лиги на данное постановление.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Нидерландов первое место делят Аякс и АЗ, у которых 56 очков, но амстердамский клуб лидируют за счет дополнительных показателей.
Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты и кубки.
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