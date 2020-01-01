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УЕФА сообщил варианты календаря завершения сезона национальным ассоциациям

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Окончательное решение будет принято 23 апреля.
УЕФА
УЕФА
www.uefa.com

Сегодня, 21 апреля, состоялась видеоконференция на которой руководство УЕФА сообщило 55-ти национальным ассоциациям варианты продолжения сезона, об этом сообщает официальный сайт организации.

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Как информирует пресс-служба УЕФА, варианты календаря касались матчей сборных и клубных турниров.

Организация выступила с рекомендацией доиграть национальные чемпионаты и кубки. Отмечается, что руководство УЕФА разработает специальный план, в случае если некоторые чемпионаты досрочно завершат сезон. Это будет сделано для того, чтобы клубы смогли участвовать в европейских соревнованиях.

Окончательное решение по поводу варианта возобновления чемпионатов будет принято на заседании исполнительного комитета союза в четверг, 23 апреля.

Ранее УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: УЕФА, футбол, коронавирус
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