УЕФА сообщил варианты календаря завершения сезона национальным ассоциациям
Сегодня, 21 апреля, состоялась видеоконференция на которой руководство УЕФА сообщило 55-ти национальным ассоциациям варианты продолжения сезона, об этом сообщает официальный сайт организации.
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Как информирует пресс-служба УЕФА, варианты календаря касались матчей сборных и клубных турниров.
Организация выступила с рекомендацией доиграть национальные чемпионаты и кубки. Отмечается, что руководство УЕФА разработает специальный план, в случае если некоторые чемпионаты досрочно завершат сезон. Это будет сделано для того, чтобы клубы смогли участвовать в европейских соревнованиях.
Окончательное решение по поводу варианта возобновления чемпионатов будет принято на заседании исполнительного комитета союза в четверг, 23 апреля.
Ранее УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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