Французский футболист, считавшийся пропавшим, заявил, что это была плохая шутка

Самир Насри неожиданно объявился после своей "пропажи" в ОАЭ.

Полузащитник бельгийского Андерлехта Самир Насри, который якобы пропал без вести в ОАЭ, отреагировал на эту информацию.

"Это, наверное, плохая шутка. Где вы видите человека, который пропал без вести? Я слышал и читал вот такое: Насри пропал и не подает признаков жизни. Но я каждый день общаюсь с главой медицинского штаба, а также разговариваю с Венсаном Компани.

Все это - спекуляции. Пожалуйста, прекратите. Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда будет известно, возобновится ли сезон, и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что будет в следующем сезоне", - приводит слова Насри Voetbal International со ссылкой на Instagram.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии.