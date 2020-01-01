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Моуринью может возглавить сборную Португалии

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Специалист отметил, что он уже долгое время находится на вершине.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что не против возглавить сборную Португалии.

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"Я уехал из Португалии в 2004 году и с тех пор не возвращался. Знаю, что многие хотят, чтобы однажды я встал у руля сборной Португалии.

Я не могу дать точного ответа, но почему бы и нет? Мне 57 лет, и для тренера я еще достаточно молод. Я уже много лет на вершине и пока не устал от работы.

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Да, сейчас у меня непростой период, а еще я устал сидеть дома из-за коронавируса", - цитирует Моуринью Fox Sports.

Отметим, что Моуринью начал тренерскую карьеру в далеком 1987 году, и за это время поработал в 13-ти клубах, в 9-ти из них он был главным тренером.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью получил выговор за нарушение карантина.

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Теги: Жозе Моуринью, сборная Португалии, футбол, сборная Португалии по футболу
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