Спортинг приступил к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса
Лиссабонский Спортинг решил возобновить тренировки тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.
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Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к индивидуальным занятиям на клубной базе.
Вместе с основным составом “львов“, тренерский штаб подключил к тренировке и молодежную команду.
The Lions returned today to the Academy for individual training 🏃♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN— Sporting CP_en (🏠) (@SportingCP_en) April 20, 2020
Напомним, чемпионат Португалии в середине марта ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.
На данный момент в стране зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения, из них 735 человек скончались, а 610 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что президент Спортинга будет спасать людей от коронавируса.
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