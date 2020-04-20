Спортинг приступил к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса

Португальский клуб впервые после распространения коронавируса в Европе собрался на клубной базе.

Лиссабонский Спортинг решил возобновить тренировки тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к индивидуальным занятиям на клубной базе.

Вместе с основным составом “львов“, тренерский штаб подключил к тренировке и молодежную команду.

The Lions returned today to the Academy for individual training 🏃‍♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN — Sporting CP_en (🏠) (@SportingCP_en) April 20, 2020

Напомним, чемпионат Португалии в середине марта ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в стране зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения, из них 735 человек скончались, а 610 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что президент Спортинга будет спасать людей от коронавируса.