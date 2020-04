Спортинг приступил к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса

Лиссабонский Спортинг решил возобновить тренировки тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к индивидуальным занятиям на клубной базе.

Вместе с основным составом “львов“, тренерский штаб подключил к тренировке и молодежную команду.

The Lions returned today to the Academy for individual training 🏃‍♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN