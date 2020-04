Моуринью спас жизнь одноклубника, вытащив его из горящей машины

Инцидент произошел в 1986 году.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью однажды стал героем и спас жизнь человеку.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на книгу французского журналиста Николя Вила Mourinho: Behind the Special One, в 1986 году португалец стал героем. Тогда 23-летний Моуринью выступал за клуб Комерсиу и Индустрия.

Одноклубник Моуринью - португальский страйкер Де, приехал на тренировку на автомобиле, который по непонятным причинам загорелся. До того, как пламя полностью охватило автомобиль, Жозе успел вытащить товарища по команде из машины.

Сам Де сказал, что Моуринью спас его жизнь, а в клубе все стали называть Жозе героем.

Отметим, что Моуринью играл в футбол с 1981 по 1987 годы. Помимо Комерсиу и Индустрия он также выступал за Риу Аве, Белененсиш и Сезимбру. Стоит сказать, что именно в Комерсиу и Индустрия Моуринью начал свою тренерскую карьеру.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью получил выговор за нарушение правил карантина.