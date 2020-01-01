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Луческу: Рекомендовал бы Виллиану перейти в Ювентус

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Румынский специалист хотел бы видеть бразильца в Италии.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера поделился мнением о будущем Виллиана, который сейчас выступает в Челси.

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“Рекомендовал бы я Виллиану перейти в Ювентус? Да, конечно. Я был бы очень рад, если бы он оказался там.

Он продемонстрировал хорошую игру в Челси на протяжение долгих лет. Возможно, пришло время что-то поменять. Кроме этого, надеюсь, что Дуглас Коста останется в Ювентусе“, - цитирует Луческу Tutto Juve.

Ранее стало известно, что Буффон мог стать игроком Шахтера.

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Теги: Мирча Луческу, Виллиан, Челси, футбол
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