Хачериди - о своем поведение: Такого больше не повторится

Украинец принес извинение перед арбитром матча.

Украинский защитник Динамо Брест Евгений Хачериди прокомментировал свое поведение в матче пятого тура чемпионата Беларуси, когда он получил красную карточку и попытался ударить арбитра встречи.

“Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.

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Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.

Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол - это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой.

Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным - такое больше не повторится“, - цитирует Хачериди официальный сайт брестского Динамо.

Ранее Хачериди заявил, что арбитр поединка - позор белорусского футбола.