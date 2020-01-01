Экс-одноклубник Ибрагимовича: Однажды он обещал нас убить

Шведский футболист провел жесткий разговор с командой.

Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Жоао Педро поделился воспоминанием о совместной игре со Златаном Ибрагимовичем.

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“Мы играли с Хьюстон Динамо, выигрывали 1:0, но потом они вышли вперед. Нам удалось сделать счет 2:2, но они вновь забили на последних минутах.

В раздевалке после матча Ибрагимович сказал нам: “Парни, если вы здесь, чтобы пойти на пляж и прогуляться по Голливуду, просто скажите. У меня есть 300 миллионов евро на моем банковском счете и остров. Мне не нужно быть здесь. Если кто-то мне что-то скажет, то я его убью“, - цитирует Педро Football Italia.

Ранее стало известно условие, при котором Ибрагимович останется в Милане.