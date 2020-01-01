Бельгийский клуб объявил о банкротстве

Клубу почти исполнилось 50 лет.

Хозяйственный суд бельгийского города Дендермонде признал Локерен банкротом, об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, клуб признан банкротом из-за того, что не сумел выплатить долг, который составляет пять миллионов евро.

Руководство команды не сумело рассчитаться с различными подрядчиками, а также своими сотрудниками и игроками. Локерен принял решение не подавать апелляцию по данному решению суда.

Примечательно, что 22 июня 2020 года клубу должно было исполниться 50 лет. Локерен становился дважды победителем Кубка Бельгии (2011/12, 2013/14), а в 2014-м году принимали участие в Лиге Европы. В прошлом году клуб вылетел в первый дивизион чемпионата Бельгии.

Ранее сообщалось, что треть клубов Бундеслиги могут прекратить существование.