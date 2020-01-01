Хачериди - об удалении: Этот арбитр - позор белорусского футбола

Украинец жестко раскритиковал судью.

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди прокомментировал свое удаление в матче пятого тура чемпионата Беларуси, в котором его клуб уступил Витебску (0:1).

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“Нечего говорить о том, что произошло. Кто смотрел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко “убивать“. Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского Динамо и Шахтера такого беспредела не видел. Но Бог судья этому рефери.

Арбитр постоянно чудил что-то. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Был бы я во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его моментально.

Пару матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую желтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шел в подкате с рукой, там убрать ее было невозможно. Этот судья - позор белорусского футбола“, - цитирует Хачериди Metaratings.by

Ранее стала известна судьба Хачериди в Динамо-Брест.