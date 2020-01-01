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Президент УЕФА: Если мы досрочно завершим сезон, то последствия будут фатальны

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Организация рассматривает несколько вариантов.
Александр Чеферин
Александр Чеферин
Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не нужно сейчас спешить завершать сезон.

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“Сейчас слишком рано говорить о том, что мы не сможем завершить сезон. Если же такое произойдет, то последствия будут фатальны. Мы должны уважать решения властей и ждать, пока мы сможем играть.

Мы рассматриваем несколько вариантов, которые исходят из сроков перезапуска. Было бы сложно завершить сезон в сентябре или октябре, это было бы слишком тяжело для календаря следующего сезона“, - приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

Ранее президент УЕФА сообщил о судьбе титула АПЛ.

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Теги: Александр Чеферин, УЕФА, футбол
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