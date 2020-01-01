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Стала известна судьба Хачериди в Динамо-Брест

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Украинец получил красную карточку и попытался ударить арбитра после матча.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо-Брест

Руководство брестского Динамо не намерено разрывать контракт с Евгением Хачериди, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что украинский защитник получил красную карточку и “привез“ пенальти в свои ворота в матче чемпионата Беларуси против Витебска, а после поединка Хачериди попытался ударить арбитра.

После матча в СМИ появилась информация о том, что Динамо-Брест приняло решение разорвать контракт с игроком, однако клуб отрицает подобную информацию.

Евгений Хачериди стал игроком брестского клуба летом 2020 года. За это время украинец провел два матча.

Ранее Срна рассказал, что хотел продолжить карьеру в Кальяри.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси, футбол
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