Стала известна судьба Хачериди в Динамо-Брест

Украинец получил красную карточку и попытался ударить арбитра после матча.

Руководство брестского Динамо не намерено разрывать контракт с Евгением Хачериди, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что украинский защитник получил красную карточку и “привез“ пенальти в свои ворота в матче чемпионата Беларуси против Витебска, а после поединка Хачериди попытался ударить арбитра.

После матча в СМИ появилась информация о том, что Динамо-Брест приняло решение разорвать контракт с игроком, однако клуб отрицает подобную информацию.

Евгений Хачериди стал игроком брестского клуба летом 2020 года. За это время украинец провел два матча.

Ранее Срна рассказал, что хотел продолжить карьеру в Кальяри.