Португалец посетил день рождения племянницы, на котором собралась вся семья.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь нарушил правила карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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Роналду посетил день рождения племянницы - дочери его брата исполнился 21 год. Вечеринка проводилась в шикарном доме футболиста на Мадейре, и на ней присутствовало не меньше 18 человек. Это при том, что по правилам нужно дистанцироваться.

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Одна из сестер футболиста на своей страничке в Instagram опубликовала видео с вечеринки. Отметим, что мать Роналду Долорес Авейру, которая совсем недавно перенесла инсульт, также была на праздновании.

Напомним, Криштиану Роналду с возлюбленной прогулялся по улицам Фуншала, а после этого призвал своих подписчиков оставаться дома.