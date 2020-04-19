Динамо Брест разорвет контракт с Хачериди

Украинец едва не подрался с арбитром, который показал ему красную карточку.

В матче пятого тура чемпионата Беларуси в неприятную ситуацию попал украинский игрок Динамо Брест Евгений Хачериди.

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Защитник “привез“ пенальти в собственные ворота, из-за которого его команда проиграла, а также получил от судьи красную карточку. Однако на этом история не закончилась - после матча Хачериди едва не подрался с арбитром.

Как сообщает Betnews365, из-за конфликта украинца с судьей Динамо Брест разорвет с ним контракт. Также источник отмечает, что Хачериди должен будет выплатить огромный штраф.

Кроме того, футболисту грозит дисквалификация на пять матчей чемпионата Беларуси за такое поведение.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Хачериди получает в Динамо Брест.