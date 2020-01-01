Руни: Роналду безжалостен, настоящий убийца, а Месси будет пытать, прежде чем убить

Англичанин считает, что Лионель Месси умеет получать удовольствие от самой игры.

Известный английский форвард Уэйн Руни, ныне выступающий за Дерби Каунти, поделился своим мнением о двух лучших игроках современности - Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

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"Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не так концентрировался на голах, но было понятно, что единственное, чего он хотел - стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло свои плоды.

Криштиану стал невероятным бомбардиром, и, наверное, они с Месси - два лучших игрока в истории футбола. Однако, несмотря на мою дружбу с португальцем, я бы выбрал Месси, по той же причине, по которой я любил смотреть игру Хави и Скоулза - в его игре есть то, чего нет у других. Я имею ввиду самообладание.

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Я не помню, чтобы Месси забивал после удара со всей силы. Он закатывает свои мячи так, что это выглядит абсолютно легко. Роналду безжалостен на поле, он - настоящий убийца. А вот Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет.

Когда смотришь на игру Лео, то складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры", - цитирует Руни The Times.

Ранее сообщалось, что Уэйна Руни застукали за нарушением правил карантина.