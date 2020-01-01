Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Руни: Роналду безжалостен, настоящий убийца, а Месси будет пытать, прежде чем убить

Комментариев: 0
Англичанин считает, что Лионель Месси умеет получать удовольствие от самой игры.
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Getty Images

Известный английский форвард Уэйн Руни, ныне выступающий за Дерби Каунти, поделился своим мнением о двух лучших игроках современности - Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Читай также: Руни - о снижении зарплат: Почему футболистов сделали козлами отпущения?

"Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не так концентрировался на голах, но было понятно, что единственное, чего он хотел - стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло свои плоды.

Криштиану стал невероятным бомбардиром, и, наверное, они с Месси - два лучших игрока в истории футбола. Однако, несмотря на мою дружбу с португальцем, я бы выбрал Месси, по той же причине, по которой я любил смотреть игру Хави и Скоулза - в его игре есть то, чего нет у других. Я имею ввиду самообладание.

Читай также: Руни рассказал, как ездил в Макдоналдс для Роналду

Я не помню, чтобы Месси забивал после удара со всей силы. Он закатывает свои мячи так, что это выглядит абсолютно легко. Роналду безжалостен на поле, он - настоящий убийца. А вот Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет.

Когда смотришь на игру Лео, то складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры", - цитирует Руни The Times.

Ранее сообщалось, что Уэйна Руни застукали за нарушением правил карантина.

Поделись:
Теги: Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Лионель Месси, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь