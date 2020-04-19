Безус рассказал, как проходят тренировки в Генте

Футболист отметил, что в Бельгии меры безопасности не такие строгие, как в Украине.

Украинский полузащитник бельгийского Гента Роман Безус рассказал о тренировках во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

"У нас сейчас два раза в неделю есть тренировки небольшими группами. Делаем разные упражнения, работаем над приемом мяча, первым касанием, но основной акцент - на завершении атак, так что по воротам бьем достаточно.

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Правда, такие занятия у футболистов атакующего звена, у оборонительной группы, чуть другая специфика тренировок. Сначала мы занимались раз в неделю, а в последние время у нас уже два занятия за семь дней.

А что касается мер безопасности, то они не такие жесткие как, к примеру, в Украине. На улицах можно ходить без масок. Мы живем за городом и когда вечером прогуливаемся, то люди катаются на велосипедах, просто дышат воздухом", - приводит слова Безуса Команда №1

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии завершат досрочно из-за коронавируса.