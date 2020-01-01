Модрича едва не оштрафовали из-за сына, нарушившего карантин

10-летний сын футболиста случайно наткнулся на полицейского на улице.

В семье Луки Модрича произошла забавная история во время карантина, которую рассказал его партнер по Реалу Марсело во время прямого эфира в Instagram.

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“Модрич вместе с сыном играл в футбол во дворе около дома, и мяч улетел на улицу. Мальчик побежал за ним и столкнулся со злым полицейским.

Тот пообещал выписать его родителям штраф за нарушение карантина, но Модрич провел переговоры, объяснил ситуацию и смог избежать штрафа“, - рассказал Марсело.

Отметим, что сын Ивано - старший из детей Модрича, ему 6 июня исполнится 10 лет. Также у Луки есть две дочери - Эма (род. 25 апреля 2013) и София (род. 2 октября 2017).

Ранее сообщалось, что боксер Артур Бетербиев получил штраф за поездку на шашлыки во время карантина.