Бекхэм: Роналду недотягивает до уровня Месси

Звездный футболист сделал выбор между топ-игроками.

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм провел сравнение между футболистом туринского Ювентуса Криштиану Роналду и игроком Барселоны Лионелем Месси.

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“Месси - уникальный игрок, такого больше нет в футболе. Роналду недотягивает до его уровня, но они оба превосходят всех остальных.

Роналду и Месси похожи в плане техники и таланта. Для современного футбола прекрасно, что они есть, но Месси просто лучший в мире“, - цитирует Бекхэма Telam.

Ранее Матич поделился мнением о футболистах.