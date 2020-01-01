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Бекхэм: Роналду недотягивает до уровня Месси

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Звездный футболист сделал выбор между топ-игроками.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм провел сравнение между футболистом туринского Ювентуса Криштиану Роналду и игроком Барселоны Лионелем Месси.

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“Месси - уникальный игрок, такого больше нет в футболе. Роналду недотягивает до его уровня, но они оба превосходят всех остальных.

Роналду и Месси похожи в плане техники и таланта. Для современного футбола прекрасно, что они есть, но Месси просто лучший в мире“, - цитирует Бекхэма Telam.

Ранее Матич поделился мнением о футболистах.

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Теги: Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду, футбол
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