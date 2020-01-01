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Французский футболист пропал без вести во время коронавируса

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Игрок не выходит на связь.
Самир Насри
Самир Насри
Getty Images

Полузащитник бельгийского Андерлехта Самир Насри пропал без вести во время пандемии коронавируса, об этом сообщает DHnet.be.

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Как информирует источник, французский футболист не вернулся в расположение клуба, а с первого апреля не выходит на связь с руководством, тренерским штабом и партнерами по команде.

Отмечается, что Андерлехт возобновил свои тренировки на фоне коронавируса. Клуб ожидал прибытия всех игроков на тренировочный процесс, но информации о Насри нет. В том числе руководству неизвестно, как француз проводил индивидуальные тренировки во время паузы в чемпионате.

Напомним, Самир Насри перебрался в Андерлехт из Вест Хэма в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел семь матчей, в которых он однажды поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось, что чемпион мира скончался от коронавируса.

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Теги: Самир Насри, Андерлехт, футбол, пропал, без вести, коронавирус, чемпионат Бельгии
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