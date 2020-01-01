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Хачериди после матча пытался ударить судью

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Украинский футболист может получить длительную дисквалификацию.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо-Брест

В рамках пятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде уступило Витебску 0:1.

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В стартовом составе гостей на поле вышли три украинца - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Последний же “привез“ гол в собственные ворота.

На 85-й минуте матча Хачериди ударил ногой соперника в своей штрафной площади, хоть мяч находился в руках вратаря. За это арбитр удалили украинца с поля, а хозяева уверенно реализовали пенальти.

По информации Прессбол, украинский защитник после матча в подтрибунном помещении пытался ударить судью матча Сергея Чистова. Также, в этом участвовал и массажист Динамо Брест, который оскорблял арбитров и угрожал физической расправой.

Напомним, что этот матч стал для Хачериди вторым в составе брестского Динамо.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, драка
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