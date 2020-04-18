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Хачериди привез пенальти в свои ворота, из-за которого Динамо Брест проиграло

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Украинский защитник серьезно подвел свою команду.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо-Брест

В матче пятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо отправилось в гости к Витебску.

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В стартовом составе гостей оказалось стразу три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Последний стал настоящим антигероем для своей команды.

На 85-й минуте поединка голкипер Динамо схватил мяч в руки, тем самым завершив атаку Витебска. Однако Хачериди после этого ударил ногой соперника.

Рефери наказал футболиста красной карточкой, а еще и назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый реализовал Ион Николаеску, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

На данный момент Динамо Брест занимает 10-е место в чемпионате Беларуси с семью пунктами в активе.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Хачериди зарабатывает в Динамо Брест.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, красная карточка, пенальти, видео
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гость  (аноним)  18.04.2020, 21:35
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