Хачериди привез пенальти в свои ворота, из-за которого Динамо Брест проиграло

Украинский защитник серьезно подвел свою команду.

В матче пятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо отправилось в гости к Витебску.

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В стартовом составе гостей оказалось стразу три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Последний стал настоящим антигероем для своей команды.

На 85-й минуте поединка голкипер Динамо схватил мяч в руки, тем самым завершив атаку Витебска. Однако Хачериди после этого ударил ногой соперника.

Рефери наказал футболиста красной карточкой, а еще и назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый реализовал Ион Николаеску, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

На данный момент Динамо Брест занимает 10-е место в чемпионате Беларуси с семью пунктами в активе.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Хачериди зарабатывает в Динамо Брест.