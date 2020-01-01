Не Месси или Роналду: Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере

Бразилец выделил нападающего Атлетико.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо назвал имя соперника, против которого ему было сложнее всего играть.

“Сложными оппонентами для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Все они - сильные игроки, которые могут доставить проблемы любому защитнику.

Но есть один, который выделяется даже на их фоне. Это был Диего Коста, который тогда выступал за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Я надеюсь снова встретиться с ним“, - цитирует бразильца Goal.

Напомним, Коста выступал за Челси с 2014 по 2017 год.