Не Месси или Роналду: Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере
Бразилец выделил нападающего Атлетико.
Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо назвал имя соперника, против которого ему было сложнее всего играть.
“Сложными оппонентами для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Все они - сильные игроки, которые могут доставить проблемы любому защитнику.
Но есть один, который выделяется даже на их фоне. Это был Диего Коста, который тогда выступал за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Я надеюсь снова встретиться с ним“, - цитирует бразильца Goal.
Напомним, Коста выступал за Челси с 2014 по 2017 год.
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