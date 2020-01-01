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Не Месси или Роналду: Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере

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Бразилец выделил нападающего Атлетико.
Фернандиньо
Фернандиньо
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо назвал имя соперника, против которого ему было сложнее всего играть.

“Сложными оппонентами для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Все они - сильные игроки, которые могут доставить проблемы любому защитнику.

Но есть один, который выделяется даже на их фоне. Это был Диего Коста, который тогда выступал за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Я надеюсь снова встретиться с ним“, - цитирует бразильца Goal.

Напомним, Коста выступал за Челси с 2014 по 2017 год.

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Теги: футбол, Фернандиньо, Диего Коста
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