Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боатенг назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл

Комментариев: 0
Ганец выделил игру Лионеля Месси.
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Getty Images

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за турецкий Бешикташ, назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл за одну команду.

“Может быть, люди меня за это убьют, но моя топ-3 выглядит так. Лучший, с кем я играл - Лео Месси. Есть огромная разница между тем, чтобы играть против него и видеть его каждый день на тренировках. Это тот игрок, который способен приносить победу в каждой игре.

На второе место я поставлю Златана Ибрагимовича, на третье - Андреа Пирло“, - цитирует Боатенга SportBild.

Ранее Боатенг рассказал, как купил три машины за один день.

Поделись:
Теги: футбол, Кевин-Принс Боатенг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь