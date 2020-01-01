Боатенг назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл

Ганец выделил игру Лионеля Месси.

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за турецкий Бешикташ, назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл за одну команду.

“Может быть, люди меня за это убьют, но моя топ-3 выглядит так. Лучший, с кем я играл - Лео Месси. Есть огромная разница между тем, чтобы играть против него и видеть его каждый день на тренировках. Это тот игрок, который способен приносить победу в каждой игре.

На второе место я поставлю Златана Ибрагимовича, на третье - Андреа Пирло“, - цитирует Боатенга SportBild.

Ранее Боатенг рассказал, как купил три машины за один день.