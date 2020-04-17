Стало известно, за сколько Аякс готов продать Онану
За вратарем следят топ-клубы Европы.
Голкипер Аякса Андре Онана может покинуть амстердамский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, руководство нидерландского клуба требует за вратаря 40 миллионов евро.
В услугах Онаны заинтересована Барселона, которая ищет замену тер Штегену, и ПСЖ, который рассматривает футболиста как дублера Кейлора Наваса. Кроме этого, лондонский Челси готов приобрести вратаря.
Онана выступает за первую команду Аякса с 2016 года. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок Нидерландов.
В текущем сезоне Онана провел 39 матчей за Аякс во всех турнирах, в 15 из которых он не пропускал.
Ранее сообщалось, что лидеры чемпионата Нидерландов не хотят доигрывать сезон.
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