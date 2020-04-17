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Стало известно, за сколько Аякс готов продать Онану

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За вратарем следят топ-клубы Европы.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Голкипер Аякса Андре Онана может покинуть амстердамский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, руководство нидерландского клуба требует за вратаря 40 миллионов евро.

В услугах Онаны заинтересована Барселона, которая ищет замену тер Штегену, и ПСЖ, который рассматривает футболиста как дублера Кейлора Наваса. Кроме этого, лондонский Челси готов приобрести вратаря.

Онана выступает за первую команду Аякса с 2016 года. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок Нидерландов.

В текущем сезоне Онана провел 39 матчей за Аякс во всех турнирах, в 15 из которых он не пропускал.

Ранее сообщалось, что лидеры чемпионата Нидерландов не хотят доигрывать сезон.

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Теги: Андре Онана, Аякс, футбол
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