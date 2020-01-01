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Хави назвал лучшего тренера в мире

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Испанец выделил своего соотечественника.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Аль-Садда Хави поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

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“Гвардиола желает доминировать в каждом матче, много владеть мячом и атаковать. Если честно, то я считаю его лучшим тренером мира прямо сейчас. У меня не возникало сомнений, что с Гвардиолой Манчестер Сити будет доминировать в чемпионате Англии.

Многие считают, что первый год был тяжелым для него, ведь нужно приспосабливаться к другому стилю, стандартам и к другой культуре. Но не было никаких сомнений в том, что Гвардиола добьется успеха с Манчестер Сити. Я говорил это много раз, что ему нужно было только время“, - цитирует Хави официальный сайт “горожан“.

Ранее Хави высказался о возможном назначении в Барселону.

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Теги: Хави, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол
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