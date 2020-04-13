Экс-игрок сборной Бразилии шокировал фанатов своим прессом

Зе Роберто находится в фантастической физической форме.

Экс-полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто продемонстрировал своей идеальный пресс в 45 лет.

“Не верьте тому, что вы уже раскрыли весь свой потенциал. Лучшее - впереди! Никогда не расслабляйтесь. Хорошей всем недели!“ - написал бразилец на своей странице в Instagram.

Напомним, что Зе Роберто завершил карьеру в 2017 году. Он известен своими выступлениями за Реал, Байер, Баварию и другие команды. На его счету 84 матча и четыре гола в составе сборной Бразилии.