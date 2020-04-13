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Экс-игрок сборной Бразилии шокировал фанатов своим прессом

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Зе Роберто находится в фантастической физической форме.
Зе Роберто
Зе Роберто
Getty Images

Экс-полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто продемонстрировал своей идеальный пресс в 45 лет.

“Не верьте тому, что вы уже раскрыли весь свой потенциал. Лучшее - впереди! Никогда не расслабляйтесь. Хорошей всем недели!“ - написал бразилец на своей странице в Instagram.

Напомним, что Зе Роберто завершил карьеру в 2017 году. Он известен своими выступлениями за Реал, Байер, Баварию и другие команды. На его счету 84 матча и четыре гола в составе сборной Бразилии.

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Теги: футбол, сборная Бразилии по футболу, Зе Роберто
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