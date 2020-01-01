Скандал дня: Джеррард сообщил о нарушении шотландской лиги об окончании чемпионата
Специалист требует расследования.
Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард заявил, что руководство чемпионата Шотландии насильно приняло решение завершить соревнования из-за коронавируса.
“Клубы оказались загнаны в угол. Никому не предоставили другого выхода в этой ситуации. Я призываю провести расследование действий руководства лиги“, - цитирует Джеррарда Sky Sports.
Ранее президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.
Напомним, что кабмин Украины разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина.
Полная версия правил