Скандал дня: Джеррард сообщил о нарушении шотландской лиги об окончании чемпионата

Специалист требует расследования.

Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард заявил, что руководство чемпионата Шотландии насильно приняло решение завершить соревнования из-за коронавируса.

“Клубы оказались загнаны в угол. Никому не предоставили другого выхода в этой ситуации. Я призываю провести расследование действий руководства лиги“, - цитирует Джеррарда Sky Sports.

Ранее президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.

Напомним, что кабмин Украины разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина.