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Скандал дня: Джеррард сообщил о нарушении шотландской лиги об окончании чемпионата

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Специалист требует расследования.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Getty Images

Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард заявил, что руководство чемпионата Шотландии насильно приняло решение завершить соревнования из-за коронавируса.

“Клубы оказались загнаны в угол. Никому не предоставили другого выхода в этой ситуации. Я призываю провести расследование действий руководства лиги“, - цитирует Джеррарда Sky Sports.

Ранее президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.

Напомним, что кабмин Украины разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина.

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Теги: Стивен Джеррард, Рейнджерс, чемпионат Шотландии, футбол, коронавирус, скандал
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