Бывший президент Локомотива: Алиев делал все, чтобы его выгнали

Украинец игнорировал тренировки.

Бывший президент Локомотива Ольга Смородская рассказал о причине ухода украинского полузащитника Александра Алиева из российской клуба.

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“Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал“, - приводит слова Смородской Sport24.

Ранее Алиев объяснил, чем ему нравится Путин.

Напомним, что украинец сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.