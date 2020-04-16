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Бывший президент Локомотива: Алиев делал все, чтобы его выгнали

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Украинец игнорировал тренировки.
Александр Алиев в московском клубе
Александр Алиев в московском клубе
ФК Локомотив

Бывший президент Локомотива Ольга Смородская рассказал о причине ухода украинского полузащитника Александра Алиева из российской клуба.

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“Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал“, - приводит слова Смородской Sport24.

Ранее Алиев объяснил, чем ему нравится Путин.

Напомним, что украинец сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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Теги: Ольга Смородская, Александр Алиев, Юрий Семен, футбол, РПЛ, чемпионат России
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.04.2020, 15:03
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гость
То есть, кацапа Алиева выгнали из кацапского же клуба.
Его приняла Украина, как бездомного пса.
Теперь мы, каждый раз, слышим - "на кацапстане спорт есть, в Украине его нет", т.е. у нас чуть-ли не жопа мира.
Дык, Сашок, если что-то не нравится, собрал барахло и за поребрик, к родным березкам и ягелю
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