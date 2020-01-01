Игрок Динамо-Брест: Думаю, Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси

Причина зависти в том, что в Беларуси продолжается футбольный сезон.

Полузащитник брестского Динамо Элис Бакай считает, что выдающиеся футбольные звезды сейчас завидуют игрокам, выступающим в чемпионате Беларуси.

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"Чемпионат Беларуси продолжается, и это хорошо для тех, кто играет здесь, мы теперь знамениты. Я думаю, что Роналду и Месси сейчас завидуют футболистам в Беларуси, ведь только здесь сейчас можно играть.

Но да, играть нелегко. Каждый раз, когда я заканчиваю тренировку, я стараюсь сразу же идти домой и оставаться там, потому что на улице быть сейчас опасно", - приводит слова Бакая BBC.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси на стадионе устроили шоу с чирлидершами и баянистом.