Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Динамо-Брест: Думаю, Роналду и Месси завидуют футболистам в Беларуси

Комментариев: 0
Причина зависти в том, что в Беларуси продолжается футбольный сезон.
Элис Бакай
Элис Бакай
Getty Images

Полузащитник брестского Динамо Элис Бакай считает, что выдающиеся футбольные звезды сейчас завидуют игрокам, выступающим в чемпионате Беларуси.

Читай также: Милевский: В Беларуси комендантского часа нет, но все жалуются, что люди пропадают

"Чемпионат Беларуси продолжается, и это хорошо для тех, кто играет здесь, мы теперь знамениты. Я думаю, что Роналду и Месси сейчас завидуют футболистам в Беларуси, ведь только здесь сейчас можно играть.

Но да, играть нелегко. Каждый раз, когда я заканчиваю тренировку, я стараюсь сразу же идти домой и оставаться там, потому что на улице быть сейчас опасно", - приводит слова Бакая BBC.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси на стадионе устроили шоу с чирлидершами и баянистом.

Поделись:
Теги: Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, коронавирус, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь