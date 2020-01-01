Стали известны чемпионаты, которые первыми могут возобновиться после карантина

Эпидемиологическая ситуация в Австрии и Чехии постепенно нормализуется.

В Чехии и Австрии раньше всех могут возобновить сезон Getty Images

В скором времени могут возобновится два футбольных чемпионата.

Читай также: Марокканский клуб продал 60 тысяч билетов на "матч против COVID-19"

По информации Reuters, ближе всех к возобновлению сезона сейчас австрийская Бундеслига и чешская Первая лига. Эпидемиологическая ситуация в этих странах постепенно идет на спад и ожидается, что в скором времени будет возможность вновь проводить матчи.

Отмечается, что команды смогут вернуться к тренировкам уже на следующей неделе, а сами поединки могут начать проводить уже в конце мая - начале июня.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 137 193 человек умерли, а 517 931 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.