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Стали известны чемпионаты, которые первыми могут возобновиться после карантина

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Эпидемиологическая ситуация в Австрии и Чехии постепенно нормализуется.
В Чехии и Австрии раньше всех могут возобновить сезон
В Чехии и Австрии раньше всех могут возобновить сезон
Getty Images

В скором времени могут возобновится два футбольных чемпионата.

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По информации Reuters, ближе всех к возобновлению сезона сейчас австрийская Бундеслига и чешская Первая лига. Эпидемиологическая ситуация в этих странах постепенно идет на спад и ожидается, что в скором времени будет возможность вновь проводить матчи.

Отмечается, что команды смогут вернуться к тренировкам уже на следующей неделе, а сами поединки могут начать проводить уже в конце мая - начале июня.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 137 193 человек умерли, а 517 931 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.

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Теги: Австрия, Чехия, футбол, коронавирус, карантин, COVID-19
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